Город кислоты. Том 1. Ver.1.1 (Исправленное и дополненное издание).

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Издание содержит цветные иллюстрации. Манга подверглась доработке и исправлениям. Был изменен основной шрифт тома и нарисованы звуки. В городе, где нет законов, и правит насилие, Юки и его лучший друг Тэцу пытаются проникнуть в офис компании «Сэйдокай», чтобы украсть денег на лечение младшего брата Юки. Попытка терпит неудачу. Однако молодой лидер «Сэйдокая», Хёдо Кадзутака, проявляет неожиданный интерес к юным взломщикам, и не торопится их убивать…