Город кислоты. Том 1. Ver.1.1 (Исправленное и дополненное издание).

А можно узнать что именно изменили в сюжете? Хотелось бы знать зацензурилось ли что то? И есть ли цензура в других томах?

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