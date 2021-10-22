Город кислоты. Том 1. Ver.1.1 (Исправленное и дополненное издание).

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Город кислоты. Том 1. Ver.1.1 (Исправленное и дополненное издание). манга
8%
  • Acid Town. Vol 1. Ver.1.1
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-36
  • Вес: 280 гр.
  • Источник: Acid Town
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 196
  • Год выпуска: 2018
  • Жанр: Драма и Боевик
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Кюго (Kyuugo)
  • ISBN: 978-5-91996-012-6
  • Дата выхода: Май 2022 (Допечатка)
Город кислоты
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. Манга подверглась доработке и исправлениям. Был изменен основной шрифт тома и нарисованы звуки. В городе, где нет законов, и правит насилие, Юки и его лучший друг Тэцу пытаются проникнуть в офис компании «Сэйдокай», чтобы украсть денег на лечение младшего брата Юки. Попытка терпит неудачу. Однако молодой лидер «Сэйдокая», Хёдо Кадзутака, проявляет неожиданный интерес к юным взломщикам, и не торопится их убивать…

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