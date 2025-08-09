Инициал D. Том 2

Такуми обгоняет Кэйскэ Такахаси из Akagi Red Suns и тут же возносит свою местечковую команду до небывалых высот. Теперь все мечтают устроить заезд с мастером спуска Акины и обойти легендарную Toyota AE86, и неважно, что она считается безнадежно устаревшей. Другое дело, что Такуми не спешит принимать вызов и показывать свой невероятный дрифт. Лишь стечение обстоятельств подталкивает его выступить против Nissan Skyline G-TR и его владельца Такэси Накадзато…