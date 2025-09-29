Инициал D. Том 1

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У Такуми Фудзивары тяжелая работа: со средней школы он доставляет тофу в гостиницу на вершине горы. И в дождь, и в снег он ездит по серпантинам, чтобы держать бизнес отца на плаву. Такуми даже не подозревает, что унаследовал исключительный талант к гонкам-тогэ; что он — мастер дрифта и скоростного спуска, с кем желают устроить заезд все знаменитые команды округи. Сможет ли Такуми полюбить дрифт? Выйдет ли он за пределы местечковых соревнований?
2025-09-29 20:03:20
Супер!
2025-08-28 16:55:33
Долго ждал, но получил, наконец-то! Отличное качество: шитый блок, чёткая печать. А бонусные карточки – неожиданно и приятно :)
2025-08-09 17:03:04
Получил, доволен как слон, скрипит и пахнет приятно😄 Качество отличное, за карточки отдельное спасибо
2025-08-07 15:11:58
Ребят, все круто, но пожалуйста, не трогайте надписи на машине Такуми и вообще надписи на японском, лучше делайте сноски с переводом.
2025-08-07 16:02:27
К сожалению, есть нормативы локализации. Правообладатель отмечает надписи и рисунки, которые запрещено менять, остальное же подлежить локализации. Пока правообладатель не потребует убрать локализацию надписей на машине, она должна оставаться. Данные книги - не фанатский перевод, а официальный, согласованный с правообладателем и автором.