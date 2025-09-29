Инициал D. Том 1

Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам

У Такуми Фудзивары тяжелая работа: со средней школы он доставляет тофу в гостиницу на вершине горы. И в дождь, и в снег он ездит по серпантинам, чтобы держать бизнес отца на плаву. Такуми даже не подозревает, что унаследовал исключительный талант к гонкам-тогэ; что он — мастер дрифта и скоростного спуска, с кем желают устроить заезд все знаменитые команды округи. Сможет ли Такуми полюбить дрифт? Выйдет ли он за пределы местечковых соревнований?

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К сожалению, есть нормативы локализации. Правообладатель отмечает надписи и рисунки, которые запрещено менять, остальное же подлежить локализации. Пока правообладатель не потребует убрать локализацию надписей на машине, она должна оставаться. Данные книги - не фанатский перевод, а официальный, согласованный с правообладателем и автором.

Ребят, все круто, но пожалуйста, не трогайте надписи на машине Такуми и вообще надписи на японском, лучше делайте сноски с переводом.

Получил, доволен как слон, скрипит и пахнет приятно😄 Качество отличное, за карточки отдельное спасибо

Долго ждал, но получил, наконец-то! Отличное качество: шитый блок, чёткая печать. А бонусные карточки – неожиданно и приятно :)

К сожалению, XL Media игнорирует мои сообщения в чате и письма на их почту по поводу возврата средств. На данный момент ставлю единицу не изданию, а отношению XL Media к их клиентам. Может манга и выйдет довольно хорошей, но на данный момент вижу только серию переносов издания: сначала с мая на апрель, потом на май, а сейчас аж на август перенесли, а в чате игнорируют. Максим, добрый день. Ваш заказ был отменен, а денежные средства возвращены. Вы обратились в магазин впервые 02.06.2025, время обработки запросов сейчас увеличены т.к. на склад поступило 1 новых книг, магазин бросил все силы на отправку предзаказа. Вы написали данный вопрос нам в 13:40, но в 15:11 ваш запрос на возврат был обработан. Мы понимаем Ваше беспокойство, но издатель буквально 29.05.2025 в 12:00 выложил в своих соц. сетях пояснения по переносу книг. Мы, как интернет-магазин, выполняем свою функцию. Надеемся на ваше понимание.

Добрый день. Когда выйдет данная манга? Добрый день. По информации от издателя - конец лета, но сразу 3 тома.

Добрый день, когда будут рассылать предзаказы? Добрый день. По информации от издателя - конец лета, но сразу 3 тома.

Добрый день! Есть ориентировочные даты по первым трём томам? Май уже прошёл Добрый день. По информации от издателя - конец лета, но сразу 3 тома.