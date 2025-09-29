Инициал D. Том 1

4 отзыва
Инициал D. Том 1 манга
7%
  • Initial D. Vol 1
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13391
  • Вес: 700 гр.
  • Источник: Initial D
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 448
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Повседневность, Романтика, Сэйнэн и Спорт
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Сюити Сигэно
  • ISBN: 978-5-91996-529-9
  • Дата выхода: Июнь 2026 (допечатка)
Инициал D
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

У Такуми Фудзивары тяжелая работа: со средней школы он доставляет тофу в гостиницу на вершине горы. И в дождь, и в снег он ездит по серпантинам, чтобы держать бизнес отца на плаву. Такуми даже не подозревает, что унаследовал исключительный талант к гонкам-тогэ; что он — мастер дрифта и скоростного спуска, с кем желают устроить заезд все знаменитые команды округи. Сможет ли Такуми полюбить дрифт? Выйдет ли он за пределы местечковых соревнований?

Отзывы и вопросы

A

C

Супер!

А

Долго ждал, но получил, наконец-то! Отличное качество: шитый блок, чёткая печать. А бонусные карточки – неожиданно и приятно :)

Д

Получил, доволен как слон, скрипит и пахнет приятно😄 Качество отличное, за карточки отдельное спасибо

А

Ребят, все круто, но пожалуйста, не трогайте надписи на машине Такуми и вообще надписи на японском, лучше делайте сноски с переводом.

Xl Media

2025-08-07 16:02:27

К сожалению, есть нормативы локализации. Правообладатель отмечает надписи и рисунки, которые запрещено менять, остальное же подлежить локализации. Пока правообладатель не потребует убрать локализацию надписей на машине, она должна оставаться. Данные книги - не фанатский перевод, а официальный, согласованный с правообладателем и автором.

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