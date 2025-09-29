Инициал D. Том 3

2 отзыва
Инициал D. Том 3 манга
7%
Инициал D
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

После нескольких заездов сам Рёскэ Такахаси, сильнейший водитель префектуры, хочет испытать Такуми. И этот противник прославился не только навыками — за ним стоит теория скоростного прохождения трасс, которую Рёскэ Такахаси разрабатывает уже несколько лет. Для него не проблема вычислить время поворота, скорость и воспользоваться всеми факторами на дороге наилучшим образом. Кто же приедет первым? Неужели череда побед Такуми прервется?

Отзывы и вопросы

A

C

Всё отлично, ждем продолжения!

К

Сюжет очень захватывающий, при чтении всегда переживаю за события. Жду с нетерпением продолжения)))

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