Инициал D. Том 3

Описание После нескольких заездов сам Рёскэ Такахаси, сильнейший водитель префектуры, хочет испытать Такуми. И этот противник прославился не только навыками — за ним стоит теория скоростного прохождения трасс, которую Рёскэ Такахаси разрабатывает уже несколько лет. Для него не проблема вычислить время поворота, скорость и воспользоваться всеми факторами на дороге наилучшим образом. Кто же приедет первым? Неужели череда побед Такуми прервется?

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Отзывы и вопросы Отзывы

Вопросы A Отправить C 5 Corn_droid 2025-09-29 20:03:55 Всё отлично, ждем продолжения! К 5 Константин 2025-09-18 13:47:45 Сюжет очень захватывающий, при чтении всегда переживаю за события. Жду с нетерпением продолжения)))