Комплект манги Инициал D. (1-3 том)

Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

У Такуми Фудзивары тяжелая работа: со средней школы он доставляет тофу в гостиницу на вершине горы. И в дождь, и в снег он ездит по серпантинам, чтобы держать бизнес отца на плаву. Такуми даже не подозревает, что унаследовал исключительный талант к гонкам-тогэ; что он — мастер дрифта и скоростного спуска, с кем желают устроить заезд все знаменитые команды округи. Сможет ли Такуми полюбить дрифт? Выйдет ли он за пределы местечковых соревнований?

5 1 5 1

Купил на озоне, пушка! Надеюсь ещё выйдет несколько томов

Когда появится опять 1 том? Здравствуйте! Как только издательство выпустит дополнительный тираж.

Идет ли разработка 4 Тома? Или вы будете выпускать по 3 Тома ? (Например том 4,5,6 сразу). Добрый день. По вопросам выхода книг, вы можете обратиться в группу издательства в соц. сетях. Мы - интернет-магазин.