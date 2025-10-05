Комплект манги Инициал D. (1-3 том)

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У Такуми Фудзивары тяжелая работа: со средней школы он доставляет тофу в гостиницу на вершине горы. И в дождь, и в снег он ездит по серпантинам, чтобы держать бизнес отца на плаву. Такуми даже не подозревает, что унаследовал исключительный талант к гонкам-тогэ; что он — мастер дрифта и скоростного спуска, с кем желают устроить заезд все знаменитые команды округи. Сможет ли Такуми полюбить дрифт? Выйдет ли он за пределы местечковых соревнований?