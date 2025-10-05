Комплект манги Инициал D. (1-3 том)

1 отзыв
Комплект манги Инициал D. (1-3 том) манга
14% 5%
Инициал D
Том 1
Том 2
Том 3
Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
4 170 ₽
3 590 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

У Такуми Фудзивары тяжелая работа: со средней школы он доставляет тофу в гостиницу на вершине горы. И в дождь, и в снег он ездит по серпантинам, чтобы держать бизнес отца на плаву. Такуми даже не подозревает, что унаследовал исключительный талант к гонкам-тогэ; что он — мастер дрифта и скоростного спуска, с кем желают устроить заезд все знаменитые команды округи. Сможет ли Такуми полюбить дрифт? Выйдет ли он за пределы местечковых соревнований?

Отзывы и вопросы

A

К

Купил на озоне, пушка! Надеюсь ещё выйдет несколько томов

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