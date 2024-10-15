Mazda RX-7 Savanna

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Mazda RX-7 Savanna category.constructor-kits
  • Категория: Конструкторы
  • Артикул: Constructor-Kits-12745
  • Вес: 2000 гр.
  • Источник: Initial D
  • Размер: 34 x 15 x 11 см.
  • Производитель: CaDa
  • Масштаб: 1/12
  • Материал: Пластик
  • Количество элементов: 1552
7 999 ₽

Описание

«Mazda RX-7 Savanna» сделан по манге «Initial D» — это уменьшенная версия Mazda RX-7 FC3S. Набор от компании CaDA позволяет собрать спортивную гоночную машину одного из героев — Рёскэ Такахаши

Но даже если вы или ваш ребенок не знакомы с мангой, то в этом нет ничего страшного, ведь эта модель весьма самобытна и отлично смотрится сама по себе. Выполнена машина из 1552 деталей, а уникальность конструкции в том, что ее можно собрать в двух разных видах. Если вы сторонник классики, то вам подойдет стандартный внешний вид с узнаваемыми фарами, а если хочется как следует протюнинговать машину, то у нее можно заменить капот и поставить гоночный спойлер.

Обращаем внимание, что батарейный блок, пульт управления и моторы не входят в комплект.

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