«Mazda RX-7 Savanna» сделан по манге «Initial D» — это уменьшенная версия Mazda RX-7 FC3S. Набор от компании CaDA позволяет собрать спортивную гоночную машину одного из героев — Рёскэ Такахаши

Но даже если вы или ваш ребенок не знакомы с мангой, то в этом нет ничего страшного, ведь эта модель весьма самобытна и отлично смотрится сама по себе. Выполнена машина из 1552 деталей, а уникальность конструкции в том, что ее можно собрать в двух разных видах. Если вы сторонник классики, то вам подойдет стандартный внешний вид с узнаваемыми фарами, а если хочется как следует протюнинговать машину, то у нее можно заменить капот и поставить гоночный спойлер.

Обращаем внимание, что батарейный блок, пульт управления и моторы не входят в комплект.