Конструктор "Panda" Панда в юбочке на травке с бабочкой (1088 деталей)

Лучшая игрушка - это та, которая развивает способности и увлекает надолго.

Конструктор из мини блоков размеры 4х4 мм - создает трехмерную фигуру.



Благодаря сборке конструктора развивается не только мелкая моторика, но и мышление: пространственное, творческое, сообразительность, память и ловкость.

Во время игры с конструктором ребенок учится усидчивости и аккуратности, улучшается координация его движений и расширяется кругозор.

В игре с конструкторами легко освоить такие важные понятия, как размер, форма, цвет. Конструктор будет интересен как девочкам, так и мальчикам.

Все детали легко и без усилий соединяются.



Запрещено для использования детьми до 3 лет.