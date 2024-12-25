Выберите город
Меню
Выберите город
Новости
Оплата и доставка
Возврат и гарантия
FAQ
Контакты
О нас
Бонусная карта
Каталог
Избранное
Корзина
Вход
Главная
Конструкторы
Конструктор LOZ "Мона Лиза"
Конструктор LOZ "Мона Лиза"
0 отзывов
Категория:
Конструкторы
Артикул:
Constructor-Kits-13316
Вес:
500 гр.
Размер:
20 x 15 x 8 см.
Производитель:
LOZ
Материал:
Пластик
Количество элементов:
604
1 990 ₽
Отзывы и вопросы
Отзывы
Вопросы
A
Отправить
Рекомендуем
Конструктор LOZ "Девушка с кувшином молока"
Цена:
Цена
2 090 ₽
Купить
Mazda RX-7 Savanna
Цена:
Цена
7 999 ₽
Купить
Конструктор "Panda" Панда в юбочке на травке с бабочкой (1088 деталей)
Цена:
Цена
1 460 ₽
Купить
Конструктор "Panda" Панда в юбочке и с цветочками
Цена:
Цена
860 ₽
Купить
Конструктор LOZ "Доставка подарков"
Цена:
Цена
2 090 ₽
Купить
Аниме магазин Xl Media
ул. Ефимова, дом 2
190031
Санкт-Петербург
Россия
Санкт-Петербург, Россия
Магазин
8 (800) 775-88-58
8 (812) 676-58-58
2019
ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл»
VK
Telegram
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!
Покупателям
Новости
Оплата и доставка
Возврат и гарантия
FAQ
Политика конфиденциальности
Пользовательское соглашение
Правила продажи
Компания
О нас
Контакты
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)