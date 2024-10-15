Vanguard Sentine Mech

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Vanguard Sentine Mech category.constructor-kits
  • Категория: Конструкторы
  • Артикул: Constructor-Kits-12749
  • Вес: 1200 гр.
  • Размер: 35 x 27 x 7 см.
  • Производитель: IM.Master
  • Материал: Пластик
  • Количество элементов: 833
3 999 ₽

Описание

Страж Авангарда готов к обороне — это тяжелобронированный мех «Vanguard Sentine Mech», производящий внушительное впечатление на поле боя. Его строение может похвастаться превосходной защитой, благодаря толстому слою брони на ногах и наплечниках, а также и утяжеленным доспехам. Цветовая схема состоит из сочетания белого и оранжевого цветов, провоцирующего врагов, которых страж готов разрушить. Экипирован страж уникальным плазменным красно-черным мечом и экранным щитом, за которым он может укрывать союзников, а также отражать вражеские атаки в ближнем бою.
Для такого меха необходим опытный и решительный пилот. Обретите славу и известность, управляя этой грозной боевой машиной. Соберите всю команду защитников вместе с наборами от бренда IM.Master.

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