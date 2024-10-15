Страж Авангарда готов к обороне — это тяжелобронированный мех «Vanguard Sentine Mech», производящий внушительное впечатление на поле боя. Его строение может похвастаться превосходной защитой, благодаря толстому слою брони на ногах и наплечниках, а также и утяжеленным доспехам. Цветовая схема состоит из сочетания белого и оранжевого цветов, провоцирующего врагов, которых страж готов разрушить. Экипирован страж уникальным плазменным красно-черным мечом и экранным щитом, за которым он может укрывать союзников, а также отражать вражеские атаки в ближнем бою.

Для такого меха необходим опытный и решительный пилот. Обретите славу и известность, управляя этой грозной боевой машиной. Соберите всю команду защитников вместе с наборами от бренда IM.Master.