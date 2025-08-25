Конструктор "Panda" Панда в юбочке и с цветочками

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Конструктор "Panda" Панда в юбочке и с цветочками category.constructor-kits
860 ₽

Описание

Лучшая игрушка - это та, которая развивает способности и увлекает надолго.
Конструктор из мини блоков размеры 4х4 мм - создает трехмерную фигуру.

Благодаря сборке конструктора развивается не только мелкая моторика, но и мышление: пространственное, творческое, сообразительность, память и ловкость.
Во время игры с конструктором ребенок учится усидчивости и аккуратности, улучшается координация его движений и расширяется кругозор.
В игре с конструкторами легко освоить такие важные понятия, как размер, форма, цвет. Конструктор будет интересен как девочкам, так и мальчикам.
Все детали легко и без усилий соединяются. 

Запрещено для использования детьми до 3 лет.

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