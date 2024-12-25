Конструктор LOZ "Девушка с кувшином молока"

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Конструктор LOZ "Девушка с кувшином молока" category.constructor-kits
  • Категория: Конструкторы
  • Артикул: Constructor-Kits-13312
  • Вес: 500 гр.
  • Размер: 20 x 15 x 8 см.
  • Производитель: LOZ
  • Материал: Пластик
2 090 ₽

Описание

Конструктор LOZ «Девушка с кувшином молока»  — идеальный подарок для тех, кто хотел научиться рисовать, да так и не решился взять в руки кисточки или карандаши. Теперь вы можете создать потрясающую реалистичную картину из кубиков. Из 787 деталей словно краской на холсте вы «нарисуете» детализированную сцену, где одетая в деревенский наряд молочница наливает молоко.
Множество тщательно проработанных элементов интерьера и сервировки создают ощущение, что изображение на панно оживает. Этому же способствует объем, создающий 3D-эффект. Творческое моделирование придется по душе как детям от 6 лет и старше, так и взрослым любителям декоративных поделок. Картина станет потрясающим украшением интерьера, которое будет радовать вас и продемонстрирует гостям ваши художественные способности.

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