Конструктор LOZ «Девушка с кувшином молока» — идеальный подарок для тех, кто хотел научиться рисовать, да так и не решился взять в руки кисточки или карандаши. Теперь вы можете создать потрясающую реалистичную картину из кубиков. Из 787 деталей словно краской на холсте вы «нарисуете» детализированную сцену, где одетая в деревенский наряд молочница наливает молоко.

Множество тщательно проработанных элементов интерьера и сервировки создают ощущение, что изображение на панно оживает. Этому же способствует объем, создающий 3D-эффект. Творческое моделирование придется по душе как детям от 6 лет и старше, так и взрослым любителям декоративных поделок. Картина станет потрясающим украшением интерьера, которое будет радовать вас и продемонстрирует гостям ваши художественные способности.