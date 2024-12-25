Конструктор LOZ "Рождественский дом"

Погрузитесь в атмосферу новогоднего волшебства вместе с конструктором LOZ «Рождественский дом». Соберите из 788 деталей набора уютный домик с крышей, припорошенной снегом. Украсьте фронтон рождественским венком, нарядите елку, поиграйте со снеговиком. А потом садитесь в уютное кресло перед камином и ждите, когда Дед Мороз примчится на своих санях и спустит мешок с подарками через печную трубу. Этот набор, создающий предвкушение новогодних чудес, — отличный подарок для всех, кто верит в сказку.