Подземелье вкусностей. Том 3.

После долгой битвы удача наконец-то улыбнулась отряду Лайоса. Дракон повержен, и теперь друзья могут до конца жизни поедать драконьи стейки и бекон! Фалин снова с ними, и кажется, что путь наружу будет легок и безопасен. Но вдруг появляется Безумный волшебник, забирает Фалин, а драконья ветчина превращается в лужу крови! Лайоса и остальных пытаются раздавить в каменном мешке, а когда они выбираются, им открывается беспощадная правда о природе Фалин. Неужели придется ее бросить?

В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, 14 глав и бонус «Беседы о монстрах» (5-6): «Алый дракон» (7), «Действенное снадобье», «Морской змей» (1-2), «Дриады», «Куролиск», «Чистильщики», «Вяленая рыба под маринадом», «Гарпии, «Химера», «Перевертыш» (1-2), «Ямауба», «Ночные кошмары».