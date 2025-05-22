Подземелье вкусностей. Том 3.

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Подземелье вкусностей. Том 3. манга
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  • Dungeon Meshi. Vol 3
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13863
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Dungeon Meshi
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 x 20 см.
  • Количество страниц: 418
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Приключения, Комедия и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Рёко Куи
  • ISBN: 978-5-91996-538-1
  • Дата выхода: 2025
Подземелье вкусностей
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

После долгой битвы удача наконец-то улыбнулась отряду Лайоса. Дракон повержен, и теперь друзья могут до конца жизни поедать драконьи стейки и бекон! Фалин снова с ними, и кажется, что путь наружу будет легок и безопасен. Но вдруг появляется Безумный волшебник, забирает Фалин, а драконья ветчина превращается в лужу крови! Лайоса и остальных пытаются раздавить в каменном мешке, а когда они выбираются, им открывается беспощадная правда о природе Фалин. Неужели придется ее бросить?

В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, 14 глав и бонус «Беседы о монстрах» (5-6): «Алый дракон» (7), «Действенное снадобье», «Морской змей» (1-2), «Дриады», «Куролиск», «Чистильщики», «Вяленая рыба под маринадом», «Гарпии, «Химера», «Перевертыш» (1-2), «Ямауба», «Ночные кошмары».

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