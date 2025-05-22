Подземелье вкусностей. Том 4.

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Подземелье вкусностей. Том 4. манга
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  • Dungeon Meshi. Vol 4
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13864
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Dungeon Meshi
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 x 20 см.
  • Количество страниц: 410
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Приключения, Комедия и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Рёко Куи
  • ISBN: 978-5-91996-561-9
  • Дата выхода: 2025
Подземелье вкусностей
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Встреча с Сюро оказалась не из приятных: несмотря на общее горе, он и Лайос сцепляются в драке, и самурай навсегда покидает отряд. Зато в новом знакомце Кабру друзья находят неожиданного союзника. На пути к следующему уровню на Лайоса и остальных нападает Идзуцуми, проклятая девушка, наполовину обращенная в кошку. Узнав, кого они ищут, она сбежала из отряда Сюро и прибилась к группе Лайоса. Очень скоро она понимает: здесь очень добры к ней и неплохо кормят…

В книгу вошли 7-й и 8-й тома оригинальной манги, 14 глав и бонус «Беседы о монстрах» (7-8): «Ледяной голем», «Баранец», «Яйца», «Золотой край», «Грифон», «Фамильяры», «Похлебка из грифона», «Пельмени» (1-2), «Яйца с беконом», «На 1-м уровне» (1-3), «Двурог».

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