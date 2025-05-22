Подземелье вкусностей. Том 4.

Встреча с Сюро оказалась не из приятных: несмотря на общее горе, он и Лайос сцепляются в драке, и самурай навсегда покидает отряд. Зато в новом знакомце Кабру друзья находят неожиданного союзника. На пути к следующему уровню на Лайоса и остальных нападает Идзуцуми, проклятая девушка, наполовину обращенная в кошку. Узнав, кого они ищут, она сбежала из отряда Сюро и прибилась к группе Лайоса. Очень скоро она понимает: здесь очень добры к ней и неплохо кормят…

В книгу вошли 7-й и 8-й тома оригинальной манги, 14 глав и бонус «Беседы о монстрах» (7-8): «Ледяной голем», «Баранец», «Яйца», «Золотой край», «Грифон», «Фамильяры», «Похлебка из грифона», «Пельмени» (1-2), «Яйца с беконом», «На 1-м уровне» (1-3), «Двурог».