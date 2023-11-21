Медалистка. Том 4.

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Медалистка. Том 4. манга
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  • Medalist. Vol.4
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-11973
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Medalist
  • Издатель: Азбука-Аттикус
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 196
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Спорт и Повседневность
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Цурумаикада
  • ISBN: 978‐5‐389‐24905‐9
Медалистка
Том 1
Том 2
Том 3
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845 ₽
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Описание

Рио Сонидори, талантливый и довольно несносный по характеру сын серебряного призёра Олимпийских игр Сэнъитиро Сонидори – кумира тренера Цукасы. Когда такой человек сам обращается с просьбой – отказать невозможно. И вот уже у Цукасы ещё один ученик, который, впрочем, учителя ни в грош не ставит. Инори такое положение дел совсем не устраивает: что ещё за мелкий гений, который так нагло издевается над спортивными достижениями её обожаемого тренера? Юная фигуристка даёт себе установку обойти по результатам задаваку Рио. Для этого надо первой освоить комбо из двойного и тройного прыжков и получить шестой ранг…

В четвёртом томе между героями тает, а иногда и горит лёд в главах 12–15, нескольких ёнкомах на последних страницах тома и в набросках между главами.

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