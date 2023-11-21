Медалистка. Том 3.

Инори Юицука и её тренер Цукаса Акэурадзи в убыстренном темпе проходят всю обязательную программу соревнований, которую необходимо преодолеть молодым фигуристам на пути к олимпийскому пьедесталу. Если победишь на всех этапах до этого момента, конечно. Впереди – соревнования среди учеников начальных школ Западной Японии.



Инори в первых ледовых схватках закалила не только характер, но и отточила несколько коронных трюков, которые вполне могут принести ей победу, если всё правильно разыграть. Вот только на пути к славе недостаточно того, насколько опытнее и сильнее стал ты. Надо учитывать и то, насколько прокачались и готовы к битве за пьедестал соперники. А битва точно будет!



В третьем томе – новые вызовы для главных героев и новые соперники в главах 8–11, А также – нескольких ёнкомах на последних страницах тома и в набросках между главами.