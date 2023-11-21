Медалистка. Том 3.

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Медалистка. Том 3. манга
  • Medalist. Vol.3
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-11854
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Medalist
  • Издатель: Азбука-Аттикус
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 196
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Спорт и Повседневность
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Цурумаикада
  • ISBN: 978-5-389-24532-7
Медалистка
Том 1
Том 2
Том 3
845 ₽

Описание

Инори Юицука и её тренер Цукаса Акэурадзи в убыстренном темпе проходят всю обязательную программу соревнований, которую необходимо преодолеть молодым фигуристам на пути к олимпийскому пьедесталу. Если победишь на всех этапах до этого момента, конечно. Впереди – соревнования среди учеников начальных школ Западной Японии.

Инори в первых ледовых схватках закалила не только характер, но и отточила несколько коронных трюков, которые вполне могут принести ей победу, если всё правильно разыграть. Вот только на пути к славе недостаточно того, насколько опытнее и сильнее стал ты. Надо учитывать и то, насколько прокачались и готовы к битве за пьедестал соперники. А битва точно будет!

В третьем томе – новые вызовы для главных героев и новые соперники в главах 8–11, А также – нескольких ёнкомах на последних страницах тома и в набросках между главами.

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