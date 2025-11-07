«Страна чудес смертников». Том 11.

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«Страна чудес смертников». Том 11. манга
8%
  • Deadman Wonderland. Vol. 11.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-6230
  • Вес: 280 гр.
  • Источник: Deadman Wonderland
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 198
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Драма, Научная фантастика, Боевик и Сёнэн
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Дзинсэй Катаока и Кадзума Кондо
  • ISBN: 978-5-91996-325-7
  • Дата выхода: Февраль 2021
Страна чудес смертников
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
640 ₽
590 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Ганта и Сэндзи снова отправляются в ненавистную им «Страну чудес смертников», чтобы найти «Певчие коробы» — ключ к разгадке тайны Злосчастного Яйца. Однако дорогу им преграждает Ринитиро Хагирэ в облике Тото, который по некой причине хочет заполучить тело Ганты. Тем временем в руки Макины попадает дневник матери Ганты с пронзительным и страшным рассказом о детской дружбе ее сына и Сиро...

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