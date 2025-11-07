«Страна чудес смертников». Том 11.

Ганта и Сэндзи снова отправляются в ненавистную им «Страну чудес смертников», чтобы найти «Певчие коробы» — ключ к разгадке тайны Злосчастного Яйца. Однако дорогу им преграждает Ринитиро Хагирэ в облике Тото, который по некой причине хочет заполучить тело Ганты. Тем временем в руки Макины попадает дневник матери Ганты с пронзительным и страшным рассказом о детской дружбе ее сына и Сиро...