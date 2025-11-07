«Страна чудес смертников». Том 10.

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«Страна чудес смертников». Том 10. манга
8%
Страна чудес смертников
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
640 ₽
590 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

После расправы над Тамаки многое в «Стране чудес» поменялось, а Ганту признали невиновным. Но выход из тюрьмы не делает Ганту счастливее: он никак не может принять тот факт, что под маской Злосчастного Яйца, убившего его одноклассников, скрывалась его дорогая подруга Сиро. Тем временем шеф-надзиратель Макина собирает бывших Смертников, чтобы покончить со Злосчастным Яйцом и Ринитиро Хагирэ, скрывающимся под личиной Тото Сакигами. Откликнется ли Ганта на ее приглашение присоединиться?

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