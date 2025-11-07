«Страна чудес смертников». Том 8.

Ганта вместе с нежданной союзницей — шефом-надзирательницей Макиной — пытается добраться до центра управления, чтобы освободить контролируемых с помощью масок Фальшивок. На помощь Ганте приходят старые друзья из сектора G, понявшие и простившие его. Но им противостоят враги, которые прекрасно осведомлены о темном прошлом каждого из Смертников и бьют по самым больным точкам...