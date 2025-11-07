«Страна чудес смертников». Том 12.

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Когда Сэндзи оказывается на волосок от гибели от рук Ринитиро Хагирэ в облике Тото, в бой вмешивается Ганта, который не смог бросить друга. Способности их противника невероятны, но совместными усилиями и хитростью им все же удается одолеть Тото… По крайней мере, если никто не придет ему, искалеченному и умирающему, на помощь, — но зачем кому-то такое может понадобиться?..