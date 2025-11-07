«Страна чудес смертников». Том 13.

С безумцем, создавшим «Страну чудес», покончено, и сама она разваливается, как карточный домик. Но Ганте предстоит встретиться лицом к лицу с последним противником — Злосчастным Яйцом… или все-таки с Сиро, его подругой детства и девушкой, которую он полюбил всем сердцем?.. Неужели этой схватки в самом деле не избежать?