«Страна чудес смертников». Том 1

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После Великого Токийского землетрясения прошло десять лет... Ганта Игараси, один из переселенцев из затопленного Токио, давно забыл трагедию и ведет жизнь обычного подростка в другом городе и новой школе. Но однажды там появляется загадочный Красный Человек, и вся жизнь Ганты летит кувырком. Его приговаривают к смертной казни за преступление, которого он не совершал, и отправляют в особую тюрьму, которая называется “Страна чудес смертников”...