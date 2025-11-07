«Страна чудес смертников». Том 3.

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«Страна чудес смертников». Том 3. манга
8%
Страна чудес смертников
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
640 ₽
590 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит суперобложку и цветные иллюстрации. Ганте приходится участвовать в Карнавале Мертвечины — схватке обладателей способности под названием Ветвь Греха. После победы над первым противником, Сэндзи по кличке Ворон, следующим соперником Ганты становится Минацуки, которую на арене зовут Колибри. Сложно поднять руку на эту хрупкую невинную девочку... Вдобавок она оказывается сестрой Ё, которого Ганта считает своим другом. Но, как известно, обитатели «Страны чудес смертников» часто совсем не таковы, какими кажутся на первый взгляд…

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