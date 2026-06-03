Medalist Tsukasa Akeuraji

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Medalist Tsukasa Akeuraji category.complete-models
  • Категория: Complete models / Комплитки
  • Артикул: Complete-Models-14475
  • Вес: 260 гр.
  • Источник: Medalist
  • Размер: 10 X 15 X 19
  • Производитель: SEGA
  • Материал: PVC и ABS
3 690 ₽

Описание

Цукаса Акеураджи -  помощник тренера в клубе "Люкс-Хигасияма" в Нагое и личный тренер Инори Юицуки. Второй по старшинству из четырёх братьев, родом из Нагои. Очень эмоциональный и сопереживающий человек, а в важные моменты сдержанный, но решительный. Когда-то участвовал в чемпионате Японии в танцах на льду, но разочаровался и в себе, и в этом деле. Готов сделать всё, чтобы воплотить в жизнь мечту Инори, в которой души не чает и в чьей истории узнал себя. Понимает, что ему, как тренеру, многого недостаёт, и трудится над этим, не стесняясь просить помощи у тренеров из других клубов.

Высота: 18 см.

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