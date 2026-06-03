Цукаса Акеураджи - помощник тренера в клубе "Люкс-Хигасияма" в Нагое и личный тренер Инори Юицуки. Второй по старшинству из четырёх братьев, родом из Нагои. Очень эмоциональный и сопереживающий человек, а в важные моменты сдержанный, но решительный. Когда-то участвовал в чемпионате Японии в танцах на льду, но разочаровался и в себе, и в этом деле. Готов сделать всё, чтобы воплотить в жизнь мечту Инори, в которой души не чает и в чьей истории узнал себя. Понимает, что ему, как тренеру, многого недостаёт, и трудится над этим, не стесняясь просить помощи у тренеров из других клубов.



Высота: 18 см.