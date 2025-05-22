Подземелье вкусностей. Том 6.

В поисках Крылатого льва Лайос и его друзья находят жилище Безумного волшебника, где начинают хозяйничать без меры и наводить свои порядки. Разъяренный Сисл мчится домой и застает вторженцев. Вскоре на маленькой кухне разгорается невероятная битва: крошечные Лайос, Чилчак, Сэнши, Марсиль и Идзуцуми против целой стаи всевозможных драконов и змей! Никаких сомнений не осталось: Сисл окончательно обезумел! И он приказывает своим творениям поймать незваных гостей, приготовить и съесть!

В книгу вошли 11-й и 12-й тома оригинальной манги, 16 глав и бонус «Беседы о монстрах» (11-12): «Сисл» (3-5), «Баваруа», «Лиликум-муар», «Хозяйка подземелья» (1-2), «Подземелье» (1-2), «Паразиты», «Пищевая цепь», «Местная кухня», «Марсиль» (1-4).