Подземелье вкусностей. Том 6.

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Подземелье вкусностей. Том 6. манга
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  • Dungeon Meshi. Vol 6
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14024
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Dungeon Meshi
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 434
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Приключения, Комедия и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Рёко Куи
  • ISBN: 978-5-91996-534-3
  • Дата выхода: 2025
Подземелье вкусностей
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

В поисках Крылатого льва Лайос и его друзья находят жилище Безумного волшебника, где начинают хозяйничать без меры и наводить свои порядки. Разъяренный Сисл мчится домой и застает вторженцев. Вскоре на маленькой кухне разгорается невероятная битва: крошечные Лайос, Чилчак, Сэнши, Марсиль и Идзуцуми против целой стаи всевозможных драконов и змей! Никаких сомнений не осталось: Сисл окончательно обезумел! И он приказывает своим творениям поймать незваных гостей, приготовить и съесть!

В книгу вошли 11-й и 12-й тома оригинальной манги, 16 глав и бонус «Беседы о монстрах» (11-12): «Сисл» (3-5), «Баваруа», «Лиликум-муар», «Хозяйка подземелья» (1-2), «Подземелье» (1-2), «Паразиты», «Пищевая цепь», «Местная кухня», «Марсиль» (1-4).

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