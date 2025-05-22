Подземелье вкусностей. Том 7.

Воспользовавшись слабостями и желаниями Марсиль, Крылатый лев делает ее новой хозяйкой подземелья. Больше назначение этого места не утаить: оно служит темницей, чтобы сдержать некую чудовищную силу, которая способна пожрать и захватить все сущее. Лайос, чтобы спасти Марсиль, жертвует собой и так становится владыкой Золотого королевства. Но что сулит его власть? Процветание? Или беду? Удастся ли друзьям спасти Фалин? И что делать с ее телом химеры?

В книгу вошли 13-й и 14-й тома оригинальной манги, 11 глав, эпилог «Подземелье вкусностей» и бонус «Беседы о монстрах» (13-14): «Крылатый лев» (1-6), «Остров», «Фалин» (1-4).