Подземелье вкусностей. Том 7.

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Подземелье вкусностей. Том 7. манга
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  • Dungeon Meshi. Vol 7
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14025
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Dungeon Meshi
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 370
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Приключения, Комедия и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Рёко Куи
  • ISBN: 978-5-91996-549-7
  • Дата выхода: 2025
Подземелье вкусностей
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 390 ₽
1 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Воспользовавшись слабостями и желаниями Марсиль, Крылатый лев делает ее новой хозяйкой подземелья. Больше назначение этого места не утаить: оно служит темницей, чтобы сдержать некую чудовищную силу, которая способна пожрать и захватить все сущее. Лайос, чтобы спасти Марсиль, жертвует собой и так становится владыкой Золотого королевства. Но что сулит его власть? Процветание? Или беду? Удастся ли друзьям спасти Фалин? И что делать с ее телом химеры?

В книгу вошли 13-й и 14-й тома оригинальной манги, 11 глав, эпилог «Подземелье вкусностей» и бонус «Беседы о монстрах» (13-14): «Крылатый лев» (1-6), «Остров», «Фалин» (1-4).

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