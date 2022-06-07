Бездомный бог. Том 26.

Ято спасает Юкинэ от Заклинателя и снова вступает в бой, чтобы навсегда покончить со своим «отцом». В это же время Эбису и Такэмикадзути находят могилу Заклинателя и культ, посвященный ему. Оба надеются понять, как можно оборвать перерождения смутьяна, и прежде всего они узнают о земной жизни этого человека. Смогут ли они помочь Ято?