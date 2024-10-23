Выберите город
Меню
Выберите город
Новости
Оплата и доставка
Возврат и гарантия
FAQ
Контакты
О нас
Бонусная карта
Каталог
Избранное
Корзина
Вход
Главная
Книги
Книги от издательства Бомбора
История в цвете. Руководство по созданию ярких иллюстраций от ведущих художников Японии, Южной Кореи и Китая
Цена:
Цена
1 160 ₽
Купить
Assassin's Creed. Фрагменты. Клинок Айдзу
Цена:
Цена
640 ₽
Купить
Как рисовать чиби. Курс по созданию очаровательных персонажей манги
Цена:
Цена
320 ₽
Купить
Хроники Dishonored. Тень Дануолла
Гиблиотека. Яркий иллюстрированный гид по главным работам студии
Гарри Поттер. Праздники и пиршества. Официальная книга по мотивам любимой киновселенной.
Ведьмак. Неофициальная кулинарная книга
Хаяо Миядзаки. Гений Японской анимации
От идеи до скетча: Манга и аниме. Советы и лайфхаки 50 профессиональных художников жанра
Руководство по рисованию фэнтези. От черновика до готового персонажа
Вселенная Хаяо Миядзаки. Картины великого аниматора в деталях
История серии Zelda. Рождение и расцвет легенды
От "Акиры" до "Ходячего замка". Как японская анимация перевернула мировой кинематограф
Аниме магазин Xl Media
ул. Ефимова, дом 2
190031
Санкт-Петербург
Россия
Санкт-Петербург, Россия
Магазин
8 (800) 775-88-58
8 (812) 676-58-58
2019
ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл»
VK
Telegram
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!
Покупателям
Новости
Оплата и доставка
Возврат и гарантия
FAQ
Политика конфиденциальности
Пользовательское соглашение
Правила продажи
Компания
О нас
Контакты
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)