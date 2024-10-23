Книги от издательства Бомбора

История в цвете. Руководство по созданию ярких иллюстраций от ведущих художников Японии, Южной Кореи и Китая книга
История в цвете. Руководство по созданию ярких иллюстраций от ведущих художников Японии, Южной Кореи и Китая
Цена: Цена 1 160 ₽
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Assassin's Creed. Фрагменты. Клинок Айдзу книга
Assassin's Creed. Фрагменты. Клинок Айдзу
Цена: Цена 640 ₽
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Как рисовать чиби. Курс по созданию очаровательных персонажей манги книга
Как рисовать чиби. Курс по созданию очаровательных персонажей манги
Цена: Цена 320 ₽
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Хроники Dishonored. Тень Дануолла книга
Хроники Dishonored. Тень Дануолла
Гиблиотека. Яркий иллюстрированный гид по главным работам студии книга
Гиблиотека. Яркий иллюстрированный гид по главным работам студии
Гарри Поттер. Праздники и пиршества. Официальная книга по мотивам любимой киновселенной. книга
Гарри Поттер. Праздники и пиршества. Официальная книга по мотивам любимой киновселенной.
Ведьмак. Неофициальная кулинарная книга книга
Ведьмак. Неофициальная кулинарная книга
Хаяо Миядзаки. Гений Японской анимации книга
Хаяо Миядзаки. Гений Японской анимации
От идеи до скетча: Манга и аниме. Советы и лайфхаки 50 профессиональных художников жанра книга
От идеи до скетча: Манга и аниме. Советы и лайфхаки 50 профессиональных художников жанра
Руководство по рисованию фэнтези. От черновика до готового персонажа книга
Руководство по рисованию фэнтези. От черновика до готового персонажа
Вселенная Хаяо Миядзаки. Картины великого аниматора в деталях книга
Вселенная Хаяо Миядзаки. Картины великого аниматора в деталях
История серии Zelda. Рождение и расцвет легенды книга
История серии Zelda. Рождение и расцвет легенды
От "Акиры" до "Ходячего замка". Как японская анимация перевернула мировой кинематограф книга
От "Акиры" до "Ходячего замка". Как японская анимация перевернула мировой кинематограф

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