Как рисовать чиби. Курс по созданию очаровательных персонажей манги

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Как рисовать чиби. Курс по созданию очаровательных персонажей манги книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-10349
  • Вес: 250 гр.
  • Издатель: Бомбора
  • Количество страниц: 112
  • Год выпуска: 2022
  • Обложка: Мягкая обложка
  • ISBN: 978-5-04-167344-4
320 ₽

Описание

Любишь мангу, но уже успел нарисовать всех возможных героев? Хочешь создавать что-то новое и необычное в этом жанре? Тогда скорее бери карандаши и ручки и открой для себя волшебный мир очаровательных чиби с простыми пошаговыми уроками!

В пособии «Как рисовать чиби» ты найдешь:
· увлекательную историю появления манги и интересные факты о чиби;
· все об основах рисунка в этом стиле — от изучения необычных пропорций до финальной проработки эмоций и жестов;
· пошаговые мастер-классы по рисованию кавайных героев, а также чиби-зверушек и даже растений;
· лайфхаки и полезные советы, которые помогут создать необычный и запоминающийся рисунок!

Пройди полный курс создания очаровательных персонажей манги и нарисуй своего кавайного чиби уже сейчас вместе с этой книгой!

В этой серии также вышли следующие книги: «Как рисовать мангу. От классических героев до оригинальных персонажей», «Как рисовать аниме. От кавайных девушек до милых чиби» и «Манга. Полный курс по рисованию».

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