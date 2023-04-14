Как рисовать чиби. Курс по созданию очаровательных персонажей манги

Любишь мангу, но уже успел нарисовать всех возможных героев? Хочешь создавать что-то новое и необычное в этом жанре? Тогда скорее бери карандаши и ручки и открой для себя волшебный мир очаровательных чиби с простыми пошаговыми уроками!

В пособии «Как рисовать чиби» ты найдешь:

· увлекательную историю появления манги и интересные факты о чиби;

· все об основах рисунка в этом стиле — от изучения необычных пропорций до финальной проработки эмоций и жестов;

· пошаговые мастер-классы по рисованию кавайных героев, а также чиби-зверушек и даже растений;

· лайфхаки и полезные советы, которые помогут создать необычный и запоминающийся рисунок!

Пройди полный курс создания очаровательных персонажей манги и нарисуй своего кавайного чиби уже сейчас вместе с этой книгой!

В этой серии также вышли следующие книги: «Как рисовать мангу. От классических героев до оригинальных персонажей», «Как рисовать аниме. От кавайных девушек до милых чиби» и «Манга. Полный курс по рисованию».