Вероломство друга, величие врага

Дракон сжигает всё, даже чужое сердце

Фэн Чживэй вместе с Гу Наньи, его приёмной дочерью и делегацией из Тяньшэн отправилась в Западную Лян. Я не мог оставить Чживэй без присмотра, поэтому поручил Нин Чэну тенью следовать за ней и докладывать мне обо всём, особенно, что касается её дружка Гу Наньи. Ведь слишком многое на кону.

В Западной Лян назревает переворот, однако это нисколько им не мешает объединить силы с Великой Юэ и Сипин против империи Тяньшэн. Грядёт величайшая битва, какой ещё не видывал свет.

Я слишком далеко зашёл и не имею право повернуть назад. Однажды я уже обманул доверие Чживэй. Неужели мне придется предать её вновь? Я был неправ — время порождает не только героев.