Вероломство друга, величие врага

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Вероломство друга, величие врага книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-12343
  • Вес: 715 гр.
  • Издатель: Freedom
  • Размер: 13 x 20,6 см.
  • Количество страниц: 736
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Серия: Песнь о небесах
  • Автор: Гуйюань Тянься
  • ISBN: 978-5-04-179823-9
Песнь о небесах
Книга 1
Книга 2
Книга 3
1 100 ₽

Описание

Дракон сжигает всё, даже чужое сердце

Фэн Чживэй вместе с Гу Наньи, его приёмной дочерью и делегацией из Тяньшэн отправилась в Западную Лян. Я не мог оставить Чживэй без присмотра, поэтому поручил Нин Чэну тенью следовать за ней и докладывать мне обо всём, особенно, что касается её дружка Гу Наньи. Ведь слишком многое на кону.
В Западной Лян назревает переворот, однако это нисколько им не мешает объединить силы с Великой Юэ и Сипин против империи Тяньшэн. Грядёт величайшая битва, какой ещё не видывал свет.
Я слишком далеко зашёл и не имею право повернуть назад. Однажды я уже обманул доверие Чживэй. Неужели мне придется предать её вновь? Я был неправ — время порождает не только героев.

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