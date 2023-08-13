Ужас Аркхэма: Алые тайны

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Ужас Аркхэма: Алые тайны книга
  • Secrets in Scarlet
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-11382
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Arkham Horror
  • Издатель: Hobby World
  • Размер: 13,6 x 20 см.
  • Количество страниц: 352
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Ужасы
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Шарлотта Лльюэлин-Уэллс
  • ISBN: 978-5-907518-14-8
690 ₽

Описание

Тайное общество Красная Клика ищет артефакты, способные как наделить своего хозяина потусторонней мощью, так и заставить его исчезнуть из всех миров. Вхожие в Клику называют себя защитниками человечества, борющимися с тьмой. Вот только насколько искренни их намерения, если каждый из них уже обладает таким артефактом?

В этой книге собраны девять рассказов, которые отправят вас в путешествие по всем уголкам Земли — от солнечной Аргентины до загадочного Шанхая, от южных тростниковых полей до палубы старинного корабля, отправляющегося на Дальний Север, — и познакомят вас с упорными сыщиками, таинственной Кликой и строгой Организацией, которые ведут борьбу за магические предметы.

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