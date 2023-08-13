Ужас Аркхэма: Алые тайны

Тайное общество Красная Клика ищет артефакты, способные как наделить своего хозяина потусторонней мощью, так и заставить его исчезнуть из всех миров. Вхожие в Клику называют себя защитниками человечества, борющимися с тьмой. Вот только насколько искренни их намерения, если каждый из них уже обладает таким артефактом?



В этой книге собраны девять рассказов, которые отправят вас в путешествие по всем уголкам Земли — от солнечной Аргентины до загадочного Шанхая, от южных тростниковых полей до палубы старинного корабля, отправляющегося на Дальний Север, — и познакомят вас с упорными сыщиками, таинственной Кликой и строгой Организацией, которые ведут борьбу за магические предметы.