Ужас Аркхэма: Последний ритуал

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Ужас Аркхэма: Последний ритуал книга
  • The Last Ritual
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-11381
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Arkham Horror
  • Издатель: Hobby World
  • Размер: 13,6 x 20 см.
  • Количество страниц: 384
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Ужасы
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Сайдор С.А.
  • ISBN: 978-5-907170-80-3
690 ₽

Описание

Не все художники черпают вдохновение в прекрасном. Некоторые предпочитают вдохновляться ужасными вещами…

Художник Олден Оукс приезжает в Аркхэм на свадьбу старинного приятеля, но вместо веселья и шампанского его ждёт череда загадочных убийств и исчезновений. Кроме того, внимание толпы приковано не к жениху и невесте, а к мастеру сюрреализма Хуану Уго Бальтазарру. Удастся ли Олдену заглянуть за рамки картин Бальтазарра до того, как искусство прорвёт полотно реальности и откроет путь сонмам потусторонних кошмаров?

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