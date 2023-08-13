Ужас Аркхэма: Последний ритуал

Не все художники черпают вдохновение в прекрасном. Некоторые предпочитают вдохновляться ужасными вещами…

Художник Олден Оукс приезжает в Аркхэм на свадьбу старинного приятеля, но вместо веселья и шампанского его ждёт череда загадочных убийств и исчезновений. Кроме того, внимание толпы приковано не к жениху и невесте, а к мастеру сюрреализма Хуану Уго Бальтазарру. Удастся ли Олдену заглянуть за рамки картин Бальтазарра до того, как искусство прорвёт полотно реальности и откроет путь сонмам потусторонних кошмаров?