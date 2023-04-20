Гений наносит ответный удар. Хидео Кодзима и эволюция METAL GEAR

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Гений наносит ответный удар. Хидео Кодзима и эволюция METAL GEAR книга
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  • A Stealth Game. The Kojima Code. Part II
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-10354
  • Вес: 510 гр.
  • Издатель: Эксмо и Бомбора
  • Размер: 14 x 21 см.
  • Количество страниц: 560
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Биография
  • Обложка: Мягкий переплет
  • Автор: Терри Вулф
  • ISBN: 978-5-04-123266-5
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770 ₽
670 ₽
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Описание

Продолжение книги «Кодзима — гений».

Хиодео Кодзима раздвигает границы возможного!
Книга «Кодзима — гений» описывала события начиная с молодости Кодзимы и заканчивая разработкой METAL GEAR SOLID 2: SUBSTANCE. В этом продолжении Терри Вулф познакомит вас с самыми яркими и мрачными главами карьеры японского гейм-дизайнера и объяснит, как на него повлияли обстоятельства, о которых некоторые даже не подозревают.

• Рассказ о том, как METAL GEAR SOLID 3 завоевала сердца и умы, и история нелегкого рождения METAL GEAR SOLID 4.
• Многогранная книга для поклонников Кодзимы, любителей видеоигр и даже для тех, кто просто интересуется творцами и скрытыми смыслами, которые они прячут в своих работах.

Прочтите острое и смелое исследование Вулфа. Погрузитесь в темы и подтексты легендарных игр Кодзимы и узнайте, почему его по праву называют гением игровой индустрии.

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