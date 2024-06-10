Loputyn. Проклятые души. Легенды из Японии, Китая и Кореи

Жуткие и печальные сказки и городские легенды из Японии, Китая и Кореи. Проклятые души и неупокоенные призраки, молящие об отмщении. Коварные демоны, пожирающие путников, люди-волки и ожившие куклы.

Лопутин — иллюстратор из Италии. Она работает с издательствами Shockdom, Hop! Edizioni, Leggere Editore, автор комикса"Фрэнсис" (Francis), книги "Плохие девочки" (Perfide) и артбука "Эфир" (Aether). В 2022 году её иллюстрации выставлялись в Королевской вилле в Монце ("Ёкай. Древние гравюры с изображениями японских чудовищ") и частной галерее в Хиросиме L Gallery.