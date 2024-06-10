Loputyn. Проклятые души. Легенды из Японии, Китая и Кореи

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Loputyn. Проклятые души. Легенды из Японии, Китая и Кореи книга
  • Haunted tales from Japan, China and Korea
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-12265
  • Вес: 500 гр.
  • Издатель: Манн, Иванов и Фербер
  • Размер: 20 x 28 см.
  • Количество страниц: 224
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Фольклор
  • Обложка: Твердый переплет
  • Серия: Loputyn series
  • Автор: Loputyn
  • ISBN: 978-5-00214-520-1
  • Дата выхода: Июнь 2024
1 450 ₽

Описание

Жуткие и печальные сказки и городские легенды из Японии, Китая и Кореи. Проклятые души и неупокоенные призраки, молящие об отмщении. Коварные демоны, пожирающие путников, люди-волки и ожившие куклы.

Лопутин — иллюстратор из Италии. Она работает с издательствами Shockdom, Hop! Edizioni, Leggere Editore, автор комикса"Фрэнсис" (Francis), книги "Плохие девочки" (Perfide) и артбука "Эфир" (Aether). В 2022 году её иллюстрации выставлялись в Королевской вилле в Монце ("Ёкай. Древние гравюры с изображениями японских чудовищ") и частной галерее в Хиросиме L Gallery.

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