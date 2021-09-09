Ая и ведьма

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Ая и ведьма книга
  • Earwig and the Witch
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-7693
  • Вес: 360 гр.
  • Издатель: Азбука-Аттикус
  • Размер: 14,8 x 21 см.
  • Количество страниц: 128
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Диана Уинн Джонс и Михо Сатаке
  • ISBN: 978-5-389-19245-4
660 ₽

Описание

Миры Дианы Уинн Джонс причудливы и неповторимы! Неудивительно, что они так полюбились японской анимационной студии «Гибли»: в 2004 году зрители впервые увидели легендарный «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки, а совсем скоро, весной 2021-го, на экраны выйдет «Ая и ведьма» – 3D-мультфильм Горо Миядзаки, названный новой жемчужиной компании!
Думаете, все дети в сиротских приютах мечтают о том, чтобы их поскорее забрали? Ая по прозвищу Уховёртка точно не из таких. В приюте Святого Морвальда ей очень даже нравилось: если Ае хотелось запеканку, повар готовил запеканку, а если хотелось новый свитер, заведующая миссис Бриггс тут же мчалась в магазин! Так что каждый раз, когда на пороге появлялись потенциальные родители, Ая старалась выглядеть как можно противнее, чтобы никто даже не подумал её удочерить. Это всегда срабатывало, пока в приют не пришла Белла Яга, самая настоящая и совсем не добрая ведьма…

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