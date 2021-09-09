Миры Дианы Уинн Джонс причудливы и неповторимы! Неудивительно, что они так полюбились японской анимационной студии «Гибли»: в 2004 году зрители впервые увидели легендарный «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки, а совсем скоро, весной 2021-го, на экраны выйдет «Ая и ведьма» – 3D-мультфильм Горо Миядзаки, названный новой жемчужиной компании!

Думаете, все дети в сиротских приютах мечтают о том, чтобы их поскорее забрали? Ая по прозвищу Уховёртка точно не из таких. В приюте Святого Морвальда ей очень даже нравилось: если Ае хотелось запеканку, повар готовил запеканку, а если хотелось новый свитер, заведующая миссис Бриггс тут же мчалась в магазин! Так что каждый раз, когда на пороге появлялись потенциальные родители, Ая старалась выглядеть как можно противнее, чтобы никто даже не подумал её удочерить. Это всегда срабатывало, пока в приют не пришла Белла Яга, самая настоящая и совсем не добрая ведьма…