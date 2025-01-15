Дневник пустоты

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Дневник пустоты книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-13418
  • Вес: 250 гр.
  • Источник: Погода в Токио
  • Издатель: АСТ
  • Количество страниц: 224
  • Год выпуска: 2024
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Эми Яги
  • ISBN: 978-5-17-160499-8
Погода в Токио
560 ₽

Описание

Когда вам нужно позаботиться о себе, даже ложь подойдет... Госпожа Сибата работает клерком в токийской фирме. Все было бы замечательно, если бы не одно «но»… Поскольку она единственная женщина в офисе, ее коллеги считают само собой разумеющимся, что госпожа Сибата должна позаботиться о подаче кофе, уборке… Однажды ее терпению приходит конец, и она объявляет, что больше не может убирать грязные чашки коллег, потому что ее ужасно тошнит от запаха кофе, ведь она… беременна! И теперь к ней все в офисе относятся с уважением. Госпожа Сибата никому не обязана подавать кофе. Беременную госпожу Сибату нельзя заставлять работать сверхурочно. Госпожа Сибата даже записалась на курсы будущих мам и с большой ответственностью ведет дневник беременности. Играть роль будущей мамы оказывается на удивление комфортно, и новый статус поглощает госпожу Сибату без остатка. Остается только один вопрос: действительно ли беременна госпожа Сибата? Или нет? Наступает сороковая неделя беременности…

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