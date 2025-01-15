Женщина в фиолетовой юбке

Одна из них всегда носит фиолетовую юбку и живет в собственном мире. Другая носит желтый кардиган. Одна незаметна, другая вечно на виду. Одна неотступно следует за другой. Сначала — из интереса. Потом — по привычке. После — потому что решает, что может влиять на ее жизнь. Или потому что бесконечно одинока сама. Однажды пути женщины в фиолетовой юбке и женщины в желтом кардигане пересекаются резко и непредсказуемо... Это тонкая и глубокая история про одиночество, зависть и отчаянное стремление найти себя и быть замеченным, которая в крещендо напряжения постепенно приобретает тоны триллера.