Женщина в фиолетовой юбке

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Женщина в фиолетовой юбке книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-13420
  • Вес: 250 гр.
  • Источник: Погода в Токио
  • Издатель: АСТ
  • Количество страниц: 224
  • Год выпуска: 2024
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Нацуко Имамура
  • ISBN: 978-5-17-156880-1
Погода в Токио
560 ₽

Описание

Одна из них всегда носит фиолетовую юбку и живет в собственном мире. Другая носит желтый кардиган. Одна незаметна, другая вечно на виду. Одна неотступно следует за другой. Сначала — из интереса. Потом — по привычке. После — потому что решает, что может влиять на ее жизнь. Или потому что бесконечно одинока сама. Однажды пути женщины в фиолетовой юбке и женщины в желтом кардигане пересекаются резко и непредсказуемо... Это тонкая и глубокая история про одиночество, зависть и отчаянное стремление найти себя и быть замеченным, которая в крещендо напряжения постепенно приобретает тоны триллера.

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