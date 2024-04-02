Белая рыба. Сказания о Бай и Ю. Семена сожалений

Сяо Бай с детства страдает от неизлечимой болезни. После того как его забрал из больницы таинственный незнакомец и отвез в место, которое казалось смутно знакомым, юноша пытается по крупицам вспомнить, что же их связывает.

В далеком прошлом юный Сяо Бай, увлекающийся расследованием таинственных происшествий и лечением загадочных болезней, пытается помочь хорошему другу справиться с бедой. У него постоянно звенит в ушах, и молодой господин не понимает, как от этого избавиться, а спустя какое-то время ему начинает мерещиться, что в доме прячется гигантское насекомое! Обыски ни к чему не приводят, и Сяо Бай предполагает, что в этом деле замешан дух...