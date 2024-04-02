Белая рыба. Сказания о Бай и Ю. Безымянный

Сяо Бай прожил всю жизнь в больнице, мучась от неизвестной болезни и потери памяти. Однажды он встречает незнакомца, который хочет ему помочь. Вместе они отправляются в путешествие, чтобы пробудить воспоминания о далеком прошлом.

Жители родного города Сяо Бая потеряли свои имена и позабыли, кто они на самом деле, поддавшись заманчивым речам шамана. Сяо Бай обращается за помощью к Фэй Ю, но тот советует не действовать опрометчиво и не искать их давнего врага, который все время пытался им навредить.

Однако Сяо Бая так легко не остановить, особенно когда речь идет о его близких. Он отправляется на гору Чжаояо в поисках решения, но не приведет ли его желание помочь в очередную ловушку?