Мун, пощадивший солнце

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Мун, пощадивший солнце книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-917
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Мун
  • Издатель: Палма Пресс и Фабрика Комиксов
  • Количество страниц: 264
  • Год выпуска: 2009
  • Жанр: Фэнтези
  • Автор: Алексей Караулов
  • ISBN: 978-5-91636-017-2
195 ₽

Описание

Обычный юноша по имени Мун невольно становится Императором целой страны - но жизнь во Дворце тяготит его. Окруженный ложью и предательством, заключив опасный союз с преступником и убийцей, Мун отправляется в путешествие, из которого уже не сможет вернуться прежним. Смерть - от меча или лапы чудовища - будет подстерегать его на каждом шагу. Но страшнее смерти окажется открытие, которое он совершит слишком поздно: власть любви сильнее власти Императора. Этот роман является также и основой для трехтомной манги, которую рисует Saikono Joker - в конце книги вы найдете первую главу манги.

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