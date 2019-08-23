Мун, пощадивший солнце

Обычный юноша по имени Мун невольно становится Императором целой страны - но жизнь во Дворце тяготит его. Окруженный ложью и предательством, заключив опасный союз с преступником и убийцей, Мун отправляется в путешествие, из которого уже не сможет вернуться прежним. Смерть - от меча или лапы чудовища - будет подстерегать его на каждом шагу. Но страшнее смерти окажется открытие, которое он совершит слишком поздно: власть любви сильнее власти Императора. Этот роман является также и основой для трехтомной манги, которую рисует Saikono Joker - в конце книги вы найдете первую главу манги.