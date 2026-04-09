Рисуем в стиле вебтун с Monable. Свет и цвет

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Рисуем в стиле вебтун с Monable. Свет и цвет книга
  • Korean Illustrator Monable's Character Drawing - Focusing on Light and Color
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-14381
  • Вес: 1000 гр.
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 20,4 x 26,3 см.
  • Количество страниц: 232
  • Год выпуска: 2024
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Вон Поён
  • ISBN: 978-5-17-161578-9
1 890 ₽

Описание

Пришло время оживить своих персонажей при помощи света и цвета!
Вон Поён (псевдоним Monable) — художница, специализирующаяся на digital-рисунке. Она создает очаровательные иллюстрации благодаря широкому спектру эффектов, кистей и невероятного умения сочетать цвета и текстуры. Вместе с Monable вы сможете подготовить свое рабочее пространство, придумать концепцию персонажа и воплотить ее в жизнь, а также подробно узнать о рисунке тела человека, предметов, одежды, волос и различных узоров. В книгу вошли полезные советы художницы, наглядные примеры и техники передачи света и цвета. Каждый сможет пройти творческий путь от этапа создания дизайна персонажа в стиле вебтун до детальной проработки его образа!
Monable принимала участие в работе над игровыми проектами: ArcheAge Begins, League of Angels, Dungeon Hunter Champion, Oceans & Empires: UnchartedWars, Blade & Soul 2 и многими другими.

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