Рисуем в стиле вебтун с Monable. Свет и цвет

Пришло время оживить своих персонажей при помощи света и цвета!

Вон Поён (псевдоним Monable) — художница, специализирующаяся на digital-рисунке. Она создает очаровательные иллюстрации благодаря широкому спектру эффектов, кистей и невероятного умения сочетать цвета и текстуры. Вместе с Monable вы сможете подготовить свое рабочее пространство, придумать концепцию персонажа и воплотить ее в жизнь, а также подробно узнать о рисунке тела человека, предметов, одежды, волос и различных узоров. В книгу вошли полезные советы художницы, наглядные примеры и техники передачи света и цвета. Каждый сможет пройти творческий путь от этапа создания дизайна персонажа в стиле вебтун до детальной проработки его образа!

Monable принимала участие в работе над игровыми проектами: ArcheAge Begins, League of Angels, Dungeon Hunter Champion, Oceans & Empires: UnchartedWars, Blade & Soul 2 и многими другими.