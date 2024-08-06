Легенда о Чжаояо. Книга 2

После того как по вине своего стража-уродца Мо Цина демоница Лу Чжаояо стала призраком, она обретает способность занимать тело девушки Чжиянь и придумывает идеальный план мести. Казалось бы, что может пойти не так? Вот только у демоницы возникают запретные чувства к Мо Цину, и из-за этого вся стратегия рушится.

Вместе с тем в школу демонов просачиваются зловещие слухи: золотой бессмертный, заклятый враг Лу Чжаояо, вот-вот возродится. Демоница обязана во что бы то ни стало помешать его пробуждению. Но как много она может сделать, оставаясь призраком? И что, если еще один враг следит из тени за каждым ее шагом, вынашивая корыстные планы?