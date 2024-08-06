Легенда о Чжаояо. Книга 2

0 отзывов
Легенда о Чжаояо. Книга 2 книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-12386
  • Вес: 450 гр.
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 13 x 20,5 см.
  • Количество страниц: 416
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Сянься и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Цзюлу Фэйсян
  • ISBN: 978-5-17-156218-2
Легенда о Чжаояо
Книга 1
Книга 2
745 ₽

Описание

После того как по вине своего стража-уродца Мо Цина демоница Лу Чжаояо стала призраком, она обретает способность занимать тело девушки Чжиянь и придумывает идеальный план мести. Казалось бы, что может пойти не так? Вот только у демоницы возникают запретные чувства к Мо Цину, и из-за этого вся стратегия рушится.
Вместе с тем в школу демонов просачиваются зловещие слухи: золотой бессмертный, заклятый враг Лу Чжаояо, вот-вот возродится. Демоница обязана во что бы то ни стало помешать его пробуждению. Но как много она может сделать, оставаясь призраком? И что, если еще один враг следит из тени за каждым ее шагом, вынашивая корыстные планы?

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)