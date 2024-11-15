КАНАШИБАРИ. Пока не погаснет последний фонарь. Том 3

Третья часть суперпопулярного азиатского фэнтези с элементами хоррора и мистики. В декорациях старых японских мифов идет сумасшедшая игра на выживание. От одного жестокого испытания к другому, от одного предательства к другому… Но что будет, когда кайданы закончатся и погаснет последний фонарь?

Все дни и ночи, что ты проводишь в городе оживших кошмаров, тебе внушают: играй по правилам – и останешься в живых.

Тебе врут.



Ты умрешь.



Все умрут, когда игра подойдет к концу.



Есть лишь один способ выжить – нарушить правила. Но чтобы исполнить свой безумный план и обыграть демонов, придется протянуть руку заклятым врагам и простить тех, кого простить невозможно.



Готов ли ты поставить на кон свою жизнь? Ведь у тебя всего один шанс вырваться из этого мира, когда погаснет последний фонарь!