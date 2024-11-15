КАНАШИБАРИ. Пока не погаснет последний фонарь. Том 3

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КАНАШИБАРИ. Пока не погаснет последний фонарь. Том 3 книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-14383
  • Вес: 580 гр.
  • Источник: Канашибари
  • Издатель: O2. Young adult книги
  • Размер: 14,5 x 22 см.
  • Количество страниц: 480
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Ужасы и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Ангелина Шэн и Вероника Шэн
  • ISBN: 978-5-353-10986-0
КАНАШИБАРИ. Пока не погаснет последний фонарь
Том 1
Том 2
Том 3
990 ₽

Описание

Третья часть суперпопулярного азиатского фэнтези с элементами хоррора и мистики. В декорациях старых японских мифов идет сумасшедшая игра на выживание. От одного жестокого испытания к другому, от одного предательства к другому… Но что будет, когда кайданы закончатся и погаснет последний фонарь?
Все дни и ночи, что ты проводишь в городе оживших кошмаров, тебе внушают: играй по правилам – и останешься в живых.
Тебе врут.

Ты умрешь.

Все умрут, когда игра подойдет к концу.

Есть лишь один способ выжить – нарушить правила. Но чтобы исполнить свой безумный план и обыграть демонов, придется протянуть руку заклятым врагам и простить тех, кого простить невозможно.

Готов ли ты поставить на кон свою жизнь? Ведь у тебя всего один шанс вырваться из этого мира, когда погаснет последний фонарь!

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