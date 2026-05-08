Master Grade Modeling Guide: Destiny Gundam & Strike Noir

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Master Grade Modeling Guide: Destiny Gundam & Strike Noir книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-14422
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Mobile Suit Gundam
  • Издатель: Kadokawa Media Works
  • Размер: 29 x 21,2 см.
  • Количество страниц: 81
  • Год выпуска: 2007
  • Обложка: Мягкий переплет и Суперобложка
  • Язык: Японский
1 890 ₽

Описание

Эта книга о техниках рисования или конструирования моделей.

Издательство Media Works выпустило это руководство в мягкой обложке, призванное помочь начинающим собрать модели Bandai Master Grade Destiny Gundam, Destiny Gundam Extreme Burst Mode и Strike Noir Gundam. Множество фотографий показывают, как собрать каждый набор с указанием номеров деталей для удобства. Содержание напоминает инструкцию, которая прилагается к каждому набору, но напечатана она в полноцветном варианте и содержит фотографии деталей вместо черно-белых рисунков. Также включены фотографии собранных и покрашенных моделей.

Весь текст на японском языке.

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