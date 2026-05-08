Master Grade Modeling Guide: Destiny Gundam & Strike Noir

Эта книга о техниках рисования или конструирования моделей.

Издательство Media Works выпустило это руководство в мягкой обложке, призванное помочь начинающим собрать модели Bandai Master Grade Destiny Gundam, Destiny Gundam Extreme Burst Mode и Strike Noir Gundam. Множество фотографий показывают, как собрать каждый набор с указанием номеров деталей для удобства. Содержание напоминает инструкцию, которая прилагается к каждому набору, но напечатана она в полноцветном варианте и содержит фотографии деталей вместо черно-белых рисунков. Также включены фотографии собранных и покрашенных моделей.

Весь текст на японском языке.