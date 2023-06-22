Воздушный замок.

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Воздушный замок. книга
  • Castle in the Air.
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-3485
  • Вес: 465 гр.
  • Издатель: Азбука-Аттикус
  • Размер: 20 x 12,5 см
  • Количество страниц: 416
  • Жанр: Приключения и Фэнтези
  • Обложка: Твердая обложка
  • Автор: Диана Уинн Джонс
  • ISBN: 978-5-389-20680-9
Сказки Дианы Уинн Джонс
Ходячий замок
Воздушный замок
Дом с характером
660 ₽

Описание

Жил да был в далекой южной стране юноша по имени Абдулла. Он торговал на базаре коврами, но больше всего на свете любил строить воздушные замки, грезить о чудесах и мечтать о женитьбе на прекрасной принцессе. Но не успел Абдулла и впрямь обзавестись волшебным ковром-самолетом и познакомиться с самой что ни на есть настоящей принцессой, как спокойная жизнь кончилась: прелестную Цветок-в-Ночи тут же похитил ужасный ифрит. И начались захватывающие приключения... Вскоре Абдулла волей-неволей выяснил, что воздушные замки бывают более чем реальны, а люди (и не только люди), которые встречаются тебе в странствиях, — вовсе и не те, кем кажутся на первый взгляд!

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