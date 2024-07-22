Безмятежный лотос у подножия храма истины

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Безмятежный лотос у подножия храма истины книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-12339
  • Вес: 460 гр.
  • Издатель: Эксмо
  • Размер: 14,7 x 21,8 см.
  • Количество страниц: 352
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Серия: Алый Клен. Российские хиты ориентального фэнтези
  • Автор: Алекс Го
  • ISBN: 978-5-04-188871-8
Безмятежный лотос
Книга 1
Книга 2
690 ₽

Описание

Заядлая книгоманка против своей воли очутилась в теле бессмертного мага, живущего в фэнтезийном мире Древнего Китая. И теперь ей предстоит провести вечность в борьбе с монстрами, демонами и... без интернета. Но попаданка не собирается мириться с этой несправедливостью. Если нет интернета, она станет прогрессором и построит свой собственный!

Вот только сначала с чудовищами местными разберется. И с Системой, которая вдруг выдала квест без возможности отказаться. А что это еще тут за Секретный путь такой?..

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