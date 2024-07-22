Безмятежный лотос у подножия храма истины

Заядлая книгоманка против своей воли очутилась в теле бессмертного мага, живущего в фэнтезийном мире Древнего Китая. И теперь ей предстоит провести вечность в борьбе с монстрами, демонами и... без интернета. Но попаданка не собирается мириться с этой несправедливостью. Если нет интернета, она станет прогрессором и построит свой собственный!

Вот только сначала с чудовищами местными разберется. И с Системой, которая вдруг выдала квест без возможности отказаться. А что это еще тут за Секретный путь такой?..