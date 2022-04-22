Рисуем мангу 2. Учимся создавать комикс с нуля с Марком Крилли

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Рисуем мангу 2. Учимся создавать комикс с нуля с Марком Крилли книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-8859
  • Вес: 450 гр.
  • Издатель: Эксмо
  • Размер: 21 x 28 см.
  • Количество страниц: 128
  • Год выпуска: 2022
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Марк Крилли
  • ISBN: 978-5-04-159980-5
Уроки от Марка Крилли
Том 1
Том 2
645 ₽

Описание

Долгожданное продолжение бестселлера по рисованию «Рисуем мангу с Марком Крилли»!
В нем ты найдешь более 30 новых уроков, которые помогут поставить руку и отточить базовые художественные навыки, а также начать создавать героев в любимом жанре манга.

Автор — популярный американский художник Марк Крилли, чей канал по рисованию на YouTube собрал больше 3 000 000 подписчиков.
В этой книге Марк подготовил большое количество полезных и интересных материалов:
— пошаговые инструкции по рисунку головы, частей тела, различных поз и движений персонажа, а также дальнего плана;
— подробные объяснения базовых художественных принципов, которые пригодятся в создании не только манги, но и других жанров;
— более проработанные детали и больше уроков по разработке персонажа, чем в первом издании.
— правила разлиновки листа в манге: от формы и размера панели до расположения внутри героев.

Приготовь все карандаши, линеры и маркеры, что найдешь под рукой, открывай скетчбук и начинай создавать свою мангу вместе с Марком Крилли!

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