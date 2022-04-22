Рисуем мангу 2. Учимся создавать комикс с нуля с Марком Крилли

Долгожданное продолжение бестселлера по рисованию «Рисуем мангу с Марком Крилли»!

В нем ты найдешь более 30 новых уроков, которые помогут поставить руку и отточить базовые художественные навыки, а также начать создавать героев в любимом жанре манга.

Автор — популярный американский художник Марк Крилли, чей канал по рисованию на YouTube собрал больше 3 000 000 подписчиков.

В этой книге Марк подготовил большое количество полезных и интересных материалов:

— пошаговые инструкции по рисунку головы, частей тела, различных поз и движений персонажа, а также дальнего плана;

— подробные объяснения базовых художественных принципов, которые пригодятся в создании не только манги, но и других жанров;

— более проработанные детали и больше уроков по разработке персонажа, чем в первом издании.

— правила разлиновки листа в манге: от формы и размера панели до расположения внутри героев.

Приготовь все карандаши, линеры и маркеры, что найдешь под рукой, открывай скетчбук и начинай создавать свою мангу вместе с Марком Крилли!