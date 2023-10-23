Смерть среди бессмертных

Студенческий клуб киноведов собирается провести ежегодное выездное заседание на вилле одного из своих выпускников. Туда очень хотят попасть трое студентов из другого клуба – любителей детективов. Им стало известно, что кто-то подбросил в штаб киноведов записку со словами: "Кто будет жертвой в этом году?". Детективы знают, что год назад там произошла трагедия, и во что бы то ни стало хотят раскрыть эту загадку…

Да, на вилле скрывается преступник, и он уже разработал свой черный замысел. Но его планам, как и планам трех "сыщиков", суждено резко поменяться. В результате биотеррористической атаки окрестные леса заполняются… толпами зомби! Они блокируют виллу и идут на штурм. Теперь никто не сможет покинуть ее пределы. А между тем загадочным образом погибает председатель клуба. И начинается противостояние убийцы, вооруженного хитростью, и детективов, вооруженных дедукцией…