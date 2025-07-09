Клинки хранителей. Том 2

Император желает подчинить себе непокорные семьи торговцев Западных регионов и преподносит им щедрые дары, но глава одной из семей отвергает их. В это время Дао Ма и Аюйя, сопровождая капризного Чжи Ши Лана в Чанъань, становятся свидетелями нападения псевдоракшасов на проезжающую неподалеку повозку. Дао Ма предлагает помощь попавшим в беду в обмен на повозку, на что те неохотно соглашаются. После долгой дороги путники решают остановиться на ночлег в заброшенной таверне. Навстречу им из таверны выходит давний знакомый Аюйи, преподносит девушке необычный подарок и сообщает, что намерен жениться на ней во что бы то ни стало…