Клинки хранителей. Том 2

0 отзывов
Клинки хранителей. Том 2 category.manhua
  • Blades of the Guardians. Vol.2
  • Категория: Маньхуа
  • Артикул: Manhua-13876
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Blades of the Guardians
  • Издатель: Азбука-Аттикус
  • Размер: 13 x 18,4 см.
  • Количество страниц: 272
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Боевик и Драма
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Бумага: Офсетная
  • Автор: Сяньчжэ Сюй
  • ISBN: 978-5-389-29555-1
Клинки хранителей
Том 1
Том 2
1 080 ₽

Описание

Император желает подчинить себе непокорные семьи торговцев Западных регионов и преподносит им щедрые дары, но глава одной из семей отвергает их. В это время Дао Ма и Аюйя, сопровождая капризного Чжи Ши Лана в Чанъань, становятся свидетелями нападения псевдоракшасов на проезжающую неподалеку повозку. Дао Ма предлагает помощь попавшим в беду в обмен на повозку, на что те неохотно соглашаются. После долгой дороги путники решают остановиться на ночлег в заброшенной таверне. Навстречу им из таверны выходит давний знакомый Аюйи, преподносит девушке необычный подарок и сообщает, что намерен жениться на ней во что бы то ни стало…

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)