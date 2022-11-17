Основатель Тёмного Пути. Том 2

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Основатель Тёмного Пути. Том 2 category.manhua
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  • Mo Dao Zu Shi. Vol. 2
  • Категория: Маньхуа
  • Артикул: Manga-9425
  • Вес: 650 гр.
  • Источник: Mo Dao Zu Shi
  • Издатель: КомФедерация и Бам!Бук
  • Количество страниц: 216
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Фэнтези и Приключения
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Мосян Тунсю
  • ISBN: 978-5-6048528-1-1
Основатель Тёмного Пути
Том 1
Том 2
Том 3
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Описание

Ох и зря Вэй Усянь приблизился к горе Дафань – старых приятелей глупой маскировкой провести не удалось! Теперь Ханьгуан-цзюнь забирает его с собой в Облачные Глубины, да только этот Лань Ванцзи совсем не похож на себя прежнего: хранит в тайнике вино и безропотно терпит все бесчинства Вэй Усяня.
Зато Облачные Глубины такие же скучные – даже правил на Стене Наставлений заметно прибавилось. Но герой не унывает: он и в свои пятнадцать вместо учёбы веселился в Гусу так, что достопочтенный учитель Лань хватался за сердце. А уж во что вылилась первая встреча с блистательным Лань Ванцзи…

Графическая адаптация романа Mo Dao Zu Shi, известного в России как «Основатель Тёмного Пути» или «Магистр дьявольского культа», от бесподобной Мосян Тунсю («Благословение небожителей») наконец выходит на русском в красочном подарочном оформлении.

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