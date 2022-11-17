Основатель Тёмного Пути. Том 2

Ох и зря Вэй Усянь приблизился к горе Дафань – старых приятелей глупой маскировкой провести не удалось! Теперь Ханьгуан-цзюнь забирает его с собой в Облачные Глубины, да только этот Лань Ванцзи совсем не похож на себя прежнего: хранит в тайнике вино и безропотно терпит все бесчинства Вэй Усяня.

Зато Облачные Глубины такие же скучные – даже правил на Стене Наставлений заметно прибавилось. Но герой не унывает: он и в свои пятнадцать вместо учёбы веселился в Гусу так, что достопочтенный учитель Лань хватался за сердце. А уж во что вылилась первая встреча с блистательным Лань Ванцзи…



Графическая адаптация романа Mo Dao Zu Shi, известного в России как «Основатель Тёмного Пути» или «Магистр дьявольского культа», от бесподобной Мосян Тунсю («Благословение небожителей») наконец выходит на русском в красочном подарочном оформлении.